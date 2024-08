Pablo Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco.

Publicado 01/08/2024 07:53

Rio - Autor do gol que evitou a derrota do Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, fora de casa, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, conseguiu dois feitos importantes, encerrou seu maior jejum pelo clube carioca, e retomou de forma isolada a artilharia da competição.

O argentino estava sem marcar há cinco jogos, algo que nunca havia acontecido desde que chegou ao Vasco no meio do ano passado. O máximo que Vegetti havia passado em branco eram quatro partidas. Em 2024, ele entrou em campo em 32 jogos e fez 15 gols.

Além disso, o atacante retomou isoladamente a artilharia da Copa do Brasil com cinco gols. Atrás dele estão Emiliano Rodríguez, do próprio Atlético-GO, e Enner Valencia, do Internacional, que já foi eliminado, que balançaram as redes em quatro oportunidades.

Vasco e Atlético-GO voltam a se enfrentar, na próxima terça-feira, em São Januário. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples, em casa, para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.