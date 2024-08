Vasco, de Rafael Paiva, vive momento de oscilação - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 03/08/2024 09:25 | Atualizado 03/08/2024 09:28

Rio - A postura do Vasco no empate contra o Atlético-GO gerou incômodo e trouxe o primeiro momento complicado para Rafael Paiva no clube carioca. De acordo com o portal "GE", o Cruz-Maltino não pensa em uma troca, porém, considerou muito ruim a atuação pela Copa do Brasil, e a situação gerou um incômodo.

Apesar do empate fora de casa, o entendimento foi que o Vasco deveria ter atuado melhor, principalmente contra uma equipe que já venceu pelo Brasileiro e que atualmente está na última colocação da competição. A situação ruim foi inclusive admitida por Rafael Paiva.



A confiança no trabalho de Rafael Paiva, no entanto, continua. O entendimento é de que o treinador vem desempenhando um bom trabalho e também que o Vasco voltará a ter boas atuações na temporada. O interino, que ainda não foi efetivado na função, continua sendo avaliado.

Com o empate, o Vasco precisa vencer o Atlético-GO, em São Januário, na próxima terça-feira para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Um novo empate leva a disputa para as penalidades.