Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/08/2024 20:56

Rio - O Vasco sofreu um duro empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 em São Januário, na noite deste sábado (3), pela 21ª rodada do Brasileirão. Logo aos cinco minutos, Jhon Jhon abriu o placar para o Massa Bruta após um vacilo da defesa. O Cruz-Maltino, que poupou algumas peças, não fez um bom primeiro tempo, mas teve outra postura na etapa complementar e virou com gols de GB e Adson. O jogo estava controlado, e a vitória parecia certa. No entanto, já perto dos acréscimos, Helinho apareceu livre dentro da área para deixar tudo igual no marcador.

Com o resultado, o Gigante da Colina soma 24 pontos e aparece na 11ª colocação do campeonato. Agora, o time carioca vira a chave para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h45, para enfrentar o Atlético-GO em São Januário. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1

O jogo

O Vasco se complicou na partida logo nos primeiros minutos. Isso porque a defesa vacilou, e o Red Bull Bragantino aproveitou para abrir o placar. Aos cinco, Gustavinho roubou a bola que parecia sob controle de Léo dentro da área e cruzou para Jhon Jhon finalizar com o gol aberto.

Com a vantagem no marcador, o Massa Bruta se fechou e buscou explorar as jogadas de transição rápida para atacar, mas caiu de produção na segunda metade da etapa inicial. O Vasco, por sua vez, sentiu o gol e foi pouco criativo para encontrar espaços e buscar o empate no primeiro tempo.

O principal e único escape do Gigante da Colina era Adson. O atacante, inclusive, chegou a balançar as redes por volta dos 20 minutos, mas o lance foi anulado ainda em campo por impedimento.

Na etapa complementar, o jogo mudou completamente. O técnico Rafael Paiva promoveu a entrada de Vegetti na vaga do volante Souza, e o time se lançou ao ataque. Com uma postura ofensiva, o Vasco construiu a virada em apenas 15 minutos.

O empate veio na marca dos cinco, quando Payet descolou bom passe para Victor Luis, que cruzou na medida para GB cabecear e deixar tudo igual no marcador. Aos 15, o Cruz-Maltino ficou em vantagem no marcador. Puma acionou Vegetti, que só escorou para Adson. Livre de marcação e dentro da área, o atacante finalizou bonito para balançar as redes de São Januário.

O Red Bull Bragantino pareceu ter sentido a sequência, e o Vasco teve o jogo sob controle. A vitória parecia certa, mas um novo vacilo do sistema defensivo custou caro ao Cruz-Maltino.

Aos 44, Lincoln levantou bola na área para Helinho, que apareceu livre de marcação. O atacante só teve o trabalho de cabecear a bola para o fundo das redes.

Ficha técnica

Vasco 2 x 2 Red Bull Bragantino



Data e hora: 4/8/2024, às 19h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Cartões amarelos: Souza, GB, Adson e Léo (VAS) / Lucas Cunha (RBB)

Cartões vermelhos: -

Gols: Jhon Jhon (0-1) (05'/2ºT) / GB (1-1) (05'/2ºT) / Adson (2-1) (15'/2ºT) / Helinho (2-2) (44'/2ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma, Maicon, Léo e Victor Luis (Leandrinho, 19'/2ºT); Souza (Vegetti, Intervalo), Hugo Moura (Zé Gabriel, 33'/2ºT) e Sforza; Adson, Payet (Philippe Coutinho, 19'/2ºT) e GB (David, 27'/2ºT).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Douglas Mendes, Lucas Cunha, Realpe e Guilherme Lopes (Helinho, 17'/2ºT); Raul, Eric Ramires e Gustavinho (Lincoln, Intervalo); Laquintana (Mosquera, 10'/2ºT), Jhon Jhon (Jadsom Silva, Intervalo) e Thiago Borbas (Vitinho, 17'/2ºT).