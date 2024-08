Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Rafael Paiva é o técnico do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 04/08/2024 00:48

Rio - Rafael Paiva destacou o sentimento de frustração após o Vasco ficar no 2 a 2 com o Red Bull Bragantino , neste sábado (3), em São Januário. O Cruz-Maltino saiu atrás, virou na etapa complementar, mas levou o gol do empate nos minutos finais. O treinador pontuou que o time fez um "excelente segundo tempo" e reforçou que conseguiu "dominar muito" o adversário.

"Uma vitória que escapou no finalzinho. Tomar o gol nos deixou muito frustrados, porque a gente fez um excelente segundo tempo, na minha opinião. A gente conseguiu dominar muito o Red Bull no segundo tempo, criamos chances, bola na trave... E realmente a gente tomou gol ali no final que não estávamos esperando, porque estávamos com bom controle do jogo na maior parte do segundo tempo, principalmente. Até no primeiro tempo, depois do gol, a gente conseguiu ficar com a bola, conseguiu fazer o que a gente trabalha, o que a gente gostaria de evoluir. A gente não conseguiu mostrar nos últimos jogos".

O jogo deste sábado, aliás, findou uma sequência de quarto partidas seguidas fora de casa. O último compromisso em São Januário havia sido no dia 10 de julho, quando o Vasco venceu o Corinthians por 2 a 0.

"A sequência de quatro jogos fora é muito pesada. Jogo a cada três dias é muito pesado. A gente precisa zelar pela saúde dos jogadores também. Alguns jogadores estavam no limite físico, já não estavam conseguindo mais performar da forma que sabemos que eles performam. A gente fez algumas mudanças para realmente deixar o time mais saudável para jogo. E oportunizar também, mostrar a força que tem o grupo, que tem os meninos que entraram, a força do GB, que a gente já conhecia. A gente tem que trabalhar com nosso grupo todo. Temos um grupo qualificado e eles deram resposta hoje, apesar do empate no final".

Por falar em GB, Rafael Paiva rasgou elogios ao jogador de apenas 19 anos. O atacante ganhou oportunidade como titular e marcou o gol do empate do Cruz-Maltino.

"É mais um atleta da base do Vasco extremamente talentoso. É um jogador de estatura, as pessoas acreditam que seja um 9, mas é um jogador que tem muita qualidade para jogar flutuando. A gente fala que ele é um 9 e um 10, porque tem capacidade para jogar fora da área. É uma posição que temos o Vegetti, que é unanimidade, mas a gente sabe que ele pode render ali também".

"Acho que foi importantíssimo estrear com gol. É um jogador que tem muito talento, muita qualidade. É mais uma cria do Vasco que vai dar muita alegria para todo mundo. Temos que ter paciência com ele nas oscilações que vai ter para frente. É mais um atleta que demonstrou o potencial que tem e que vem para agregar muito ao grupo".

Outro tema da entrevista coletiva foi o zagueiro Léo. O camisa 3 falhou no lance do primeiro gol do Red Bull Bragantino e ouviu vaias da torcida durante toda a partida.



"O que eu queria falar é que temos total confiança no Léo, no Maicon, no Rojas, no João, quando voltar, no Lyncon, no Luiz, nos nossos zagueiros. A gente sabe que a pressão aqui é muito grande. Sabemos que jogo a jogo a gente tem que mostrar, principalmente eles, do setor defensivo, que eles merecem estar aqui".

"O Léo não tomou a melhor decisão no primeiro gol, só que ele fez, na minha opinião, uma boa partida depois. Muito enfrentamento individual, ganhou a maioria dos lances, conseguiu construir. Isso faz parte. Eles têm total consciência dessa cobrança da torcida. Eles lidam muito bem com isso".