Torcedor do Vasco, Caio Bonfim conquistou a primeira medalha do Brasil na marcha atlética - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 04/08/2024 15:03

Outras ações são planejadas pelo Vasco, que também prepara uma camisa oficial personalizada e uma placa comemorativa. Diante da agenda do atleta, a homenagem será após o dia 11 e a tendência é que aconteça em 26 de agosto, data do jogo contra o Athletico-PR.

A informação do 'Podcast Cruzmaltino' e do site 'Uol' foi confirmada pela reportagem de O Dia.



A relação de Caio Bonfim com o Cruz-Maltino vai além de ser torcedor, assim como os pais e a esposa. A mãe, Gianette Bonfim, é ex-atleta do clube.



Ela competiu na marcha atlética com a camisa vascaína no início dos anos 2000, quando houve um grande projeto de investimento em modalidades olímpicas em São Januário, realizado pelo ex-presidente Eurico Miranda.



Caio Bonfim falou sobre o Vasco após medalha

Após a conquista histórica da primeira medalha da marcha atlética para o Brasil, Caio Bonfim contou sobre a relação com o Vasco na coletiva de imprensa após o feito histórico.



"Tenho um tio que é vascaíno, ele me influenciou bastante. Mas meu pai e minha mãe são também. Minha mãe foi atleta do Vasco no centenário. O Eurico Miranda não quis montar uma super time do futebol, do basquete, com Charles Byrd, Vargas...? Minha mãe fez parte desse elenco", contou.



O atleta, inclusive, brincou sobre uma comemoração famosa de Edmundo em goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 1997.



"Cresci com minha mãe atleta do Vasco, vendo Edmundo. Tem até uma jogada que ele marcha e a gente fala: 'olha, ele está fazendo a marcha!'. Sou vascaíno mesmo. Acompanho, torço e sofro, óbvio. Não tem sido fácil. Gosto de acompanhar, joguei futebol, tentei ser jogador e perdi muito tempo, só comecei na marcha com 16 anos. Vasco me atrapalhou um pouquinho (risos)", brincou.