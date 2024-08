Caio Bonfim ficou com a prata na marcha atlética 20km e conquistou a primeira medalha do Brasil na modalidade em Olimpíadas - Divulgação / COB

Publicado 01/08/2024 04:20 | Atualizado 01/08/2024 05:16

Paris - O Brasil começou o sexto dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com uma medalha inédita na marcha atlética. Caio Bonfim, de 33 anos, terminou a prova em segundo lugar e conquistou a prata após cruzar a linha de chegada com a marca de 1h19min09s.

O atleta brasileiro impôs um ritmo forte desde o início. No primeiro quilômetro de prova, Caio Bonfim já estava na liderança da prova. Nos metros seguintes, perdeu posições, mas voltou a assumir a ponta da prova no décimo quilômetro e dava sinais que brigaria até o fim.

Caio Bonfim se manteve entre os dez melhores nos últimos seis quilômetros da prova. O pior momento foi quando caiu para nono lugar por volta do 16º giro, quando também recebeu a segunda punição e ficou pendurado. Entretanto, ele reagiu e voltou para liderança na volta seguinte.

Nos últimos três quilômetros de prova, Caio Bonfim caiu para o segundo lugar e ficou atrás do equatoriano Brian Pintado. O rival sul-americano aumentou o ritmo nos últimos metros e abriu vantagem, e o brasileiro não conseguiu mais alcançá-lo. Porém, ficou em situação confortável no segundo lugar.

Brian Pintado, do Equador, terminou ficou com a medalha de ouro com o tempo de 1h18min55s. Já Caio Bonfim cruzou a linha de chegada com a marca de 1h19min09s, apenas dois segundos à frente do espanhol Alvaro Martin, que ficou com o bronze.

Já o brasileiro Matheus Correa terminou a prova em 39º lugar com a marca de 1h24min25s. O peruano Cesar Augusto Rodríguez e o indiano Akshdeep Singh não terminaram a prova, enquanto o mexicano Jose Luis Doctor foi desclassificado após receber três punições.

Caio Bonfim disputa os Jogos Olímpicos pela quarta vez na carreira. Ele foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, além de Lima 2019. Ele também foi bronze no Campeonato Mundial de Budapeste 2023 e no revezamento de marcha do Pan do ano passado.