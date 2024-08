Tati Weston-Webb representará o Brasil na semifinal do surfe nos Jogos Olímpicos - Jerome Brouillet/AFP

Publicado 01/08/2024 23:43

Estão definidas as semifinais do surfe feminino dos Jogos Olímpicos, com participação de uma brasileira - assim como no masculino, com Gabriel Medina . Nesta quinta-feira (1), Tati Weston-Webb eliminou a espanhola Nadia Erostarbe e irá enfrentar Brisa Hennessy, da Costa Rica, que passou pela brasileira Luana Silva na última bateria do dia em Teahupo'o.

Tati teve uma bateria mais equilibrada em relação à sua semifinal e só conseguiu o somatório total nas duas últimas ondas, com 3.60 e 4.50, somando 8.10 mesmo em momento com poucas ondas relevantes no mar. Ao todo, foram sete ondas surfadas.

Do outro lado, Nadia também sofreu com o mar mais calmo e teve apenas duas ondas, já no fim, mas pequenas e com manobras simples, recebendo 2.77 e 3,57, fechando com 6.34.

Já no outro duelo de quartas de final, que formaria o cruzamento e poderia garantir uma medalha ao Brasil no surfe feminino, Luana Silva foi quem mais sofreu com o mar ruim para a última bateria. Em mais um duelo nivelado por baixo, Brisa Hennessy, com cinco ondas, somou 6.37 contra 5,47 da brasileira, com uma onda a mais.

As semifinais e finais do surfe feminino e masculino estão agendadas para este sábado (3).

Luana Silva foi eliminada do surfe das Olimpíadas nas quartas de final Jerome Brouillet/AFP