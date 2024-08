Rebeca Andrade conquistou a prata no individual geral da ginástica após grande duelo com Simone Biles - Loic Venance / AFP

Publicado 01/08/2024 19:55

Rebeca Andrade entrou para a história dos esportes olímpicos. Após vencer a medalha de prata no individual geral na ginástica artística nesta quinta-feira (1), a atleta colocou definitivamente o seu nome na lista de maiores medalhistas do Brasil nos Jogos.

Em duas Olimpíadas, Rebeca se tornou a mulher brasileira mais vencedora na competição, acumulando quatro medalhas e ultrapassando Mayra Aguiar, do judô, e Fofão, do vôlei, ambas empatadas com três subidas ao pódio. Em Tóquio-2020, a ginasta ganhou o ouro no salto e a prata no individual geral.

No ranking geral, ela está atrás de Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, que possuem cinco medalhas cada, e empatada com Serginho, do vôlei, e Isaquias Queiroz, da canoagem, que têm quatro medalhas.

Rebeca ainda tem chance de voltar ao pódio mais vezes. Ela disputará as finais de trave, solo e salto, com oportunidades de encostar no topo da lista.

Confira a lista

Robert Scheidt (Vela): 5 medalhas (2 ouros, 2 pratas, 1 bronze)

Torben Grael (Vela): 5 medalhas (2 ouros, 1 prata, 2 bronzes)

Serginho (Vôlei): 4 medalhas (2 ouros e 2 pratas)

Isaquias Queiroz (Canoagem): 4 medalhas (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze)

Rebeca Andrade (Ginástica Artística): 4 medalhas (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze)

Gustavo Borges (Natação): 4 medalhas (2 pratas, 2 bronzes)

Fofão (Vôlei): 3 medalhas (1 ouro e 2 bronzes)

Mayra Aguiar (Judô): 3 medalhas (3 bronzes)