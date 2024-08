Rebeca Andrade travou duelo contra Simone Biles pelo ouro - Lionel Bonaventure / AFP

Publicado 01/08/2024 15:32 | Atualizado 01/08/2024 18:17

França - Rebeca Andrade voltou a fazer história para a ginástica artística brasileira na tarde desta quinta-feira (1º). Em Paris, a brasileira fez um dos duelos mais aguardados desta Olimpíada com Simone Biles na final do individual geral e ficou com a medalha de prata, a sexta conquistada pelo Brasil na capital francesa, com 57.932. A estrela americana levou o ouro, com 59.131, enquanto Sunisa Lee, também dos Estados Unidos, ficou com o bronze, somando 56.465. Segunda brasileira na final, Flávia Saraiva, que teve 54.032, ficou em nono lugar.

A medalha olímpica conquistada nesta quinta-feira é a quarta da carreira de Rebeca. Antes, ela levou o ouro no salto e a prata no individual geral nos Jogos de Tóquio, além do bronze por equipes com o Brasil na última terça (30). Na disputa por aparelhos, ela ainda tem a chance de conseguir mais três pódios em Paris: salto, solo e trave.

Salto

Rebeca e Simone Biles iniciaram sua caminhada por uma medalha no salto. A brasileira foi a segunda do grupo a se apresentar e executou um belo salto, com uma pirueta e meia e as pernas bem juntas, repetindo a nota de 15.100 que deu o bronze ao Brasil na final por equipes.

Logo na sequência, foi a vez de Biles, que decidiu subir o sarrafo da disputa. A americana executou um salto com um grau de dificuldade extremamente alto, considerado o maior da ginástica. O nível de execução compensou o grande passo na chegada e fez Simone largar com incríveis 15.766.

O salto foi o último aparelho da brasileira Flávia Saraiva. Faltou altura na apresentação e ela acabou dando um passo largo na chegada, recebendo 13.633.

Assimétricas

Rebeca Andrade Paul Ellis / AFP Rebeca abriu a competição de seu grupo nas assimétricas, único aparelho em que ela e Simone Biles não se classificaram para a final. A brasileira conseguiu fazer boas ligações e executar bem as acrobacias, realizando a saída com um Tsukahara bem executado, somando 14.666.

Mais uma vez, Simone Biles se apresentou logo depois da rival, mas não conseguiu repetir o mesmo nível que mostrou no salto. A americana fez uma série difícil e chegou a dobrar as pernas durante a troca de barras para não encostar no chão, o que lhe tirou décimos importantes. A nota foi de 13.733, o que a deixou atrás de Rebeca na classificação.

Flavinha, que iniciou a competição neste aparelho, teve bom desempenho e conseguiu melhorar sua nota em relação à classificatória. Ela teve movimentos bem executados e terminou a série com os pés firmes na saída, recebendo uma nota de 13.900.

Trave

Na trave, Simone Biles chegou pressionada, sabendo que uma queda poderia lhe custar a vaga no pódio, e ainda teve a responsabilidade de abrir a rotação. A ginasta dos Estados Unidos conseguiu se manter firme e fez uma apresentação de extrema dificuldade, que compensou alguns desequilíbrios e lhe rendeu um 14.566.

Rebeca Andrade em sua apresentação na trave Lionel Bonaventure / AFP Precisando de uma boa nota para se manter na briga pelo ouro, Rebeca foi abaixo do esperado, com alguns desequilíbrios, mas recebeu 14.133 e partiu para a última rotação com uma diferença de apenas 0.166 para Biles.

Neste aparelho, Flávia Saraiva também conseguiu um bom desempenho. A brasileira fez uma série correta e anotou 14.266.

Solo

Rebeca Andrade e Simone Biles chegaram para a última rotação sabendo que a nota decidiria a disputa acirrada travada pelas duas desde o início. A brasileira foi a primeira a se apresentar e executou uma grande série, apostando nos mortais bem feitos. Apesar de uma pequena pisada fora do tablado, ela somou 14.033.

Coube a Simone Biles realizar a última apresentação da tarde. A americana teve um desempenho espetacular, com movimentos impecáveis, que lhe renderam 15.066 e o ouro indiscutível.

No solo, Flávia Saraiva praticamente encerrou sua chance de brigar pelo pódio. A brasileira sofreu uma queda grande, que acabou comprometendo sua nota final em 12.233.