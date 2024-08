Rafael Nadal revelou estar 'desapontado' por não ter conseguido uma medalha para a Espanha - Carl de Souza / AFP

Rafael Nadal revelou estar 'desapontado' por não ter conseguido uma medalha para a EspanhaCarl de Souza / AFP

Paris - Grande estrela do tênis presente nos Jogos Olímpicos, Rafael Nadal foi eliminado nas duplas na última quarta-feira (31), ao lado de Carlos Alcaraz , e perdeu para Novak Djokovic, no início da semana, na chave de simples . Sendo assim, o espanhol se despediu de Paris e deixou o futuro de sua carreira em aberto.

"Eu tinha como meta até os Jogos, quando o ano começou. Esse ciclo acabou e vou voltar para casa, me desconectar e esfriar a cabeça. Quando tiver certeza de qual será a minha próxima etapa, com ou sem a raquete na mão eu avisarei vocês", declarou Nadal.



Ele ainda garantiu que ficará na torcida por Alcaraz: "Vou estar torcendo para ele de casa e desejando tudo de melhor sempre. Mesmo se eu continuar jogando ou não.

Rafael Nadal classificou como "desapontador" não ter conseguido uma medalha para a Espanha. "Tentei o meu melhor todos os minutos que estive na quadra, mas não foi o suficiente para atingir os nossos objetivos. Se essa é a última vez, é um sentimento inesquecível e emocionante", ponderou.Agora, o que resta é aguardar os próximos planos do espanhol. O US Open, que inicia em poucas semanas, ainda não tem a presença do astro confirmada. "Preciso de um tempo", concluiu.