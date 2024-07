Rafael Nadal e Carlos Alcaraz se abraçam após derrota na Olimpíada de Paris - Carl de Souza / AFP

Publicado 31/07/2024 16:39 | Atualizado 31/07/2024 16:40

Paris - Estrelas do tênis mundial, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal estão eliminados do torneio de duplas da Olimpíada de Paris. Os espanhóis foram superados nas quartas de final, nesta quarta-feira (31), pelos americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4).

Na chave de simples, Nadal já havia sido derrotado. Ele perdeu para o sérvio Novak Djokovic, na última segunda (29), e ficou em Paris somente para jogar ao lado de Alcaraz. O jovem tenista e atual campeão de Roland Garros, inclusive, está nas quartas de final e enfrentará o americano Tommy Paul, nesta quinta (1).

A dupla conseguiu duas vitórias antes de ser eliminada: 2 a 0 sobre Máximo González/Andrés Molteni, da Argentina, e 2 a 1 sobre Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof, da Holanda.

O experiente tenista espanhol participou pela quarta vez dos Jogos Olímpicos, e Paris-2024 foi, provavelmente, sua última aparição no maior evento esportivo do planeta. Nadal tem duas medalhas de ouro, sendo uma no individual, em Pequim-2008, e uma nas duplas, no Rio-2016.