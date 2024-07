Diogo Soares se despediu da Olimpíada de Paris sem medalha - Loic Venance / AFP

Diogo Soares se despediu da Olimpíada de Paris sem medalhaLoic Venance / AFP

Publicado 31/07/2024 15:16

França - O brasileiro Diogo Soares não conseguiu brigar por medalha na final do individual geral da ginástica artística na Olimpíada de Paris. Nesta quarta-feira (31), o ginasta tentou dificultar suas séries na decisão, mas cometeu erros de execução e não teve desempenho suficiente para brigar pelas primeiras posições. Ele ficou em 23º lugar entre 24 competidores, com apenas 78.698. O ouro ficou com Shinnosuke Oka, do Japão, a prata com Zhang Boheng e o bronze com Xiao Ruoteng, ambos da China.

Diogo iniciou sua participação na final pelo salto e teve um bom desempenho. O brasileiro apostou em uma série mais difícil, com dupla pirueta e meia no salto, e garantiu um 14.500.

Nas paralelas, Diogo continuou apostando na dificuldade da série para tentar sonhar com uma medalha. Na saída, ele deu um duplo mortal carpado, mas acabou não cravando os pés na aterrissagem. No geral, foi uma boa execução, apesar de alguns deslizes. A nota foi de 13.733.

A terceira rotação de Diogo foi na barra fixa. Novamente, o brasileiro ousou e tentou uma série mais difícil. No entanto, cometeu falhas na execução e abaixou sua nota em relação às classificatórias, ficando com 13.733.

Em sua participação no solo, o brasileiro teve erro na finalização de algumas acrobacias que lhe custaram décimos preciosos. Além disso, chegou a pisar fora do tablado, recebendo uma nota de 13.133.

Na penúltima rotação, Diogo Soares teve seu pior desempenho no cavalo com alças. O ginasta brasileiro foi tomado pelo nervosismo e caiu do aparelho em duas oportunidades, tendo sua nota muito comprometida. Com 11.566, ele despencou na classificação. Já sem chances de pódio, foi mal novamente nas argolas e recebeu 12.033.

Com o resultado, a ginástica masculina do Brasil se despede dos Jogos de Paris. Além de Diogo, o país teve Arthur Nory como representante, mas o medalhista de bronze na Rio-2016 não conseguiu avançar às finais.