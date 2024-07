Bruce Mwape é treinador da seleção da Zâmbia desde 2018 - Reprodução / Vídeo

Publicado 31/07/2024 14:16 | Atualizado 31/07/2024 14:17

O técnico da seleção feminina de futebol da Zâmbia, Bruce Mwape, está sendo investigado pela acusação de que teria abusado sexualmente de uma jogadora do seu time durante a Copa do Mundo 2023. Por causa disso, o treinador, que continua no comando da equipe, não pode ter nenhum tipo de contato privado com as jogadoras durante a Olimpíada de Paris.

Segundo o jornalista Rafael Reis, do "Uol", sempre que Mwape, que treina a seleção desde 2018, deseja falar com alguma atleta em um lugar que não seja de acesso público, ele precisa estar acompanhado de uma terceira pessoa, como algum membro da comissão técnica ou outras integrantes do elenco. A medida, imposta pela Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI), é uma forma de proteger as jogadoras até o fim das investigações.

O técnico é acusado de passar as mãos nos seios de uma jogadora durante os treinamentos para a Copa, realizada no ano passado na Austrália e Nova Zelândia. Além disso, outros relatos pesam contra Bruce. De acordo com uma denúncia anônima feita ao jornal britânico "The Guardian", Bruce utilizaria relações sexuais como "moeda de troca" em preleções, priorizando nas convocações jogadoras que aceitaram fazer sexo com ele.

A Zâmbia ocupa a última posição do grupo B, com duas derrotas em dois jogos. A equipe enfrenta a Alemanha no último jogo da primeira fase nesta quarta-feira (31) e precisa torcer por uma sequência de resultados nos outros grupos para avançar às quartas de final.