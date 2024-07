Ana Sátila - Bertrand Guay / AFP

Publicado 31/07/2024 13:06 | Atualizado 31/07/2024 13:28

ao terminar em quinto lugar com o tempo de 112.7s. Não deu mais uma vez para Ana Sátila na Olimpíada de Paris. Após passar muito perto do pódio no caiaque individual (K1) , no sábado (27), a atleta do Botafogo tinha esperança de medalha na canoa individual (C1), mas cometeu erros na final desta quarta-feira (31) e ficou longe do sonho. Mesmo assim, fez história

Com o resultado, ela superou o próprio desempenho na Tóquio-2020, quando ficou em última entre as 12 finalistas. A medalha de ouro ficou com a australiana Jessica Fox (101.06s), a prata com a alemã Elena Lilik (103.54s) e o bronze com Evy Leibfarth (109.95s).

Quinta melhor classificada na semifinal, Ana Sátila sofreu uma penalidade de dois segundos logo no início de sua passagem, ao tocar em uma das barras dos portais. Para tentar compensar, buscou ser mais rápida na sequência do trajeto, mas também deixou de passar por um dos portais do Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, recebendo mais uma punição.

Única brasileira a se classificar para a final do C1 da canoagem slalom, a atleta do Botafogo também entrou para a história ao atingir a melhor colocação de uma mulher do Brasil no caiaque individual (K1), com o quarto lugar.