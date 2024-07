Ana Sátila ficou em quarto na final da canoagem slalom nos Jogos de Paris - Olivier Morin/AFP

Publicado 28/07/2024 13:38

França - Foi por pouco que o Brasil não conquistou a medalha de bronze na canoagem slalom com Ana Sátila. A brasileira fez um tempo de 100s69 em sua descida, passou sem penalidades e chegou a ocupar a segunda colocação, mas foi ultrapassada por duas adversárias e terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris na categoria simples da da modalidade (K1).

A medalha de ouro foi para a australiana Jessica Fox, com apenas 96s8. Klaudia Zwolinska, da Polônia, com 97.53, e Kimberly Woods, da Grã-Bretanha, fechando em 98s94, completaram o pódio.

O resultado de Ana Sátila, atleta do Botafogo, foi o melhor do Brasil na canoagem slalem em toda a história das Olimpíadas. A brasileira também irá competir nesta edição dos Jogos na canoa (categoria C1) e no Extremo.