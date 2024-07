Tati Weston-Webb se classificou para as oitavas de final do surfe nos Jogos de Paris - Jerome Brouillet/ AFP

Tati Weston-Webb se classificou para as oitavas de final do surfe nos Jogos de ParisJerome Brouillet/ AFP

Publicado 28/07/2024 18:16

Taiti - O Brasil segue firme no surfe feminino dos Jogos Olímpicos com suas representantes indo para as oitavas de final. Depois de Luana Silva liderar sua bateria no primeiro dia e ir direto à próxima fase, neste domingo (28), em Teahupo'o, no Taiti, Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel lideraram suas provas e carimbaram suas vagas na sequência da competição.

A repescagem muda o estilo, separando em apenas duas atletas por bateria em um modelo competidor contra competidor. Tati Weston-Webb enfrentou Candelaria Resano, da Nicarágua, na bateria cinco, e sobrou na disputa. Enquanto a adversária somou apenas 3.30, a brasileira deixou a prancha com um 9.50, sendo 5.50 na primeira e melhor nota e 4.0 em sua segunda marca. Foram quatro ondas no total para cada uma.

Na bateria sete, a penúltima feminina da repescagem nas águas de Teahupo'o, Tainá Hinckel, que esteve disputando com Luana Silva no último sábado, teve vida mais complicada contra a canadense Sanoa Dempfle-Olin. Isso porque o mar acalmou e as surfistas só conseguiram aproveitar a partir da marca dos 10 minutos de bateria.

Com a disputa rolando, Sanoa pegou cinco ondas e precisava de um 3.30 para ultrapassar Tainá na reta final. A brasileira chegou a desperdiçar uma prioridade, colocando a vaga em risco, mas a canadense recebeu 2.80 e não trocou nota para ultrapassar. Tainá Hinckel, que surfou em três, fechou a bateria sete com 7.10 contra 6.30 de Sanoa.

Ao fim da repescagem, o Brasil tem 100% da equipe feminina nas oitavas e final e agora aguarda apenas o resultado de Felipe Toledo, no masculino, contra Billy Stairmand, da Nova Zelândia. No primeiro dia, Gabriel Medina e João Chianca avançaram em primeiro à próxima fase.