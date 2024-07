Hugo Calderano - Jung Yeon-je / AFP

Hugo CalderanoJung Yeon-je / AFP

Publicado 28/07/2024 16:44

França - Hugo Calderano confirmou a boa expectativa e largou com tudo na Olimpíada de Paris. Na tarde deste domingo (28), o brasileiro do tênis de mesa estreou vencendo com facilidade o cubano Andy Pereira por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/4.

A partida começou bastante disputada, mas Calderano conseguiu levar a melhor no primeiro set. No segundo, teve dificuldades e viu o adversário abrir vantagem no início, mas reagiu e buscou a vitória por 11 a 7.

No terceiro set, o brasileiro esteve à frente do placar do início ao fim. Apesar da derrapada na reta final, com quatro pontos seguidos para o cubano, conseguiu fechar em 11 a 9. No último game, o cubano não teve nenhuma chance e foi amassado por Hugo, que fechou em 11 a 4.

Agora, Hugo Calderano aguarda para saber quem será seu adversário na próxima fase. O brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Alvaro Robles e o austríaco Daniel Habesohn.