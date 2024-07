Bia Haddad - Dimitar Dilkoff/AFP

Publicado 28/07/2024 15:35

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia não se intimidou com a torcida contra e superou a francesa Varvara Gracheva por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0, neste domingo, em sua estreia na Olimpíada de Paris-2024.



Em jogo de muitos altos e baixos e com diversas quebras, Bia Haddad mostrou-se mais concentrada e arrasadora no set decisivo para confirmar seu favoritismo e avançar. A próxima adversária será a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que passou pela britânica Katie Boulter, parciais de 6/4 e 6/2. No único embate entra as tenistas, duplo 7/6 para a brasileira em Bogotá, em 2019.

Bia Haddad começou se impondo na partida, mesmo diante de uma torcida barulhenta contra, e foi logo quebrando o serviço de Gracheva no terceiro game. Mas não sustentou a vantagem ao permitir a reação imediata. Sem se intimidar, voltou a aproveitar um break point na nona parcial e fechou no primeiro set point em 6 a 4.



O segundo set começou novamente com a brasileira melhor e abrindo 3 a 1. Mas os golpes potentes até então precisos começaram a não surtir efeito e Gracheva conseguiu virar a parcial para 4 a 3. Em menor número, mas não menos entusiasmada, a torcida brasileira aumentou o incentivo com gritos de "Bia, Bia", para ajudar no empate por 4 a 4.