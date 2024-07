Thiago Monteiro perdeu na estreia da Olimpíada de Paris - Isabella Bonotto / AFP

Publicado 28/07/2024 13:59

o compatriota Thiago Wild também foi eliminado. França - O Brasil não teve um bom início no tênis masculino nos Jogos de Paris. Neste domingo (28), Thiago Monteiro foi dominado pelo argentino Sebastián Báez e acabou eliminado do torneio com uma derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Mais cedo,

A partida começou com o argentino controlando o jogo e sempre se mantendo à frente do placar. Sem dificuldade, ele saiu com a vitória pelo placar de 6 a 4. Depois, abriu quatro de vantagem no início do segundo set. Apesar do brasileiro ter tentado uma reação, Báez fechou o jogo em 6 a 3.

Com isso, o Brasil não tem mais representantes no torneio masculino individual em Paris. Agora, resta para Wild e Monteiro a disputa por duplas. Eles fazem a estreia na disputa por equipes contra os cazaques Bublik/Nedovyesov.