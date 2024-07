Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 28/07/2024 13:26

França - Parecia impossível no fim, mas não para a "Fadinha". Rayssa Leal, de apenas 16 anos, conquistou a medalha de bronze para o Brasil no Skate Street feminino neste domingo (28). Ela, que já vinha de uma prata em Tóquio, conseguiu acertar manobra decisiva em sua última tentativa e somou 253.37. O Japão conseguiu a dobradinha no pódio com Coco Yoshizawa, ouro, e Liz Akama, com o vice-campeonato olímpico.

Vindo de uma fase classificatória abaixo do esperado, com o sétimo lugar geral, Rayssa abriu bem na decisão do street feminino, com 71.66 sendo sua melhor nota - a segunda volta foi de 34.80, descartada pelo regulamento que separa a maior nota para a contagem. Ela, no entanto, foi ultrapassada ainda nas voltas de 45 segundos.



Fecharam no pódio na primeira fase da final as japonesas Liz Akama, com 89.26, a melhor do dia, Coco Yoshizawa, somando 86.80 em sua exibição, e Funa Nakayama, com 79.77. Rayssa precisaria de um desempenho espetacular para alcançar o pódio e ainda ultrapassar a estadunidense Paige Heyn, que fechou a corrida com 76.41.



Abrindo a fase de manobras, esta com cinco tentativas e duas notas válidas, a "Fadinha" acabou errando a primeira, mas acertou em seguida com 92.88, voltando para a briga. Na terceira e na quarta, novos erros para a brasileira, que ficou empacada na quinta colocação mesmo com quedas das adversárias.



O pódio mexeu, e Funa Nakayama, bronze em Tóquio, despencou para as últimas posições, fazendo com que a chinesa Chenxi Cui entrasse na briga. Coco Yoshizawa garantiu o ouro, Liz Akama garantiu a dobradinha para o Japão, e Rayssa virou o jogo.



Na última manobra, Rayssa Leal acertou e conseguiu um 88.83, entrando no pódio com a terceira colocação. Ela dependia de dois erros das adversárias Cui Chenxi e Poe Pinson, o que aconteceu na quinta e última manobra de ambas. Espetacular a joia do skate brasileiro, garantindo sua medalha olímpica com apenas 16 anos, se consolidando como uma das maiores da história.