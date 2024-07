Ana Carolina Vieira foi punida pelo COB - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2024 20:15

Paris - A nadadora Ana Carolina Vieira, que foi expulsa da Olimpíada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), após cometer um ato de indisciplina , se pronunciou sobre o ocorrido através de suas redes sociais. Segundo ela, não houve má conduta de sua parte. Além disso, afirmou que denunciou um caso de assédio na seleção de natação ao COB, mas nada foi feito.

"Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção", revelou Ana Vieira.

A atleta não disse como e nem quando ocorreu o assédio, mas prometeu que irá divulgar os detalhes com a ajuda de um advogado.

"Vou falar tudo, falar com meus advogados, tudo certinho. Prometo falar tudo. Estou em, estou triste, nervosa, não sei. Mas estou com coração em paz. Sei do meu caráter e da minha índole. Isso que importa. Espero poder defender a natação brasileira e feminina. Contem comigo. Só peço um tempo e um pouco de paciência."

Ana Vieira, que está em Portugal, também afirmou que não conseguiu contato com ninguém ao sair da Vila Olímpica. Além disso, todos os seus materiais ainda estão no local. Ela informou que vai chegar ao Brasil pelo aeroporto de Recife.

Entenda o caso

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou neste domingo (28) o desligamento de Ana Vieira por indisciplina, além da advertência para o nadador Gabriel Santos. A nadadora retornou imediatamente para o Brasil e, consequentemente, ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na última sexta-feira (26).

O Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, foi responsável por informar ao COB sobre os atos de indisciplinas dos atletas. Ana Carolina Vieira e Gustavo Santos são namorados. A nadadora contestou a punição de forma desrespeitosa e agressiva e, por isso, recebeu uma punição mais grave.