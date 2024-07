Maria Fernanda garantiu vaga na final dos 400m livre feminino na natação - AFP

Publicado 28/07/2024 17:23 | Atualizado 28/07/2024 17:36

Paris - Maria Fernanda Costa não avançou à final dos 200m livre feminino de natação nos Jogos de Paris. Em sua bateria, a brasileira chegou em quinto, com o tempo de 1m56s89. No entanto, na classificação geral, terminou em 11º, sendo insuficiente para garantir vaga na decisão — apenas as oito primeiras se classificam.



Sua posição foi a melhor colocação do Brasil na história da prova. Ela já havia feito história, quando se classificou para a final dos 400m livre , onde uma brasileira não participava da decisão desde Londres 1948, com Piedade Coutinho.

Mafê, como é apelidada, saiu da piscina abalada com o resultado e não quis falar com a imprensa. Ela, porém, ainda não se despediu da Olimpíada. Na quinta (1º), irá disputar a semifinal do revezamento 4x200m livre, às 6h56 (de Brasília).



Confira a classificação geral dos 200m livre feminino

1º - Ariarne Titmus (AUS): 1m54s64

2º - Mollie O'Callaghan (AUS): 1m54s70

3º - Claire Weinstein (EUA): 1m55s24

4º - Bernardette Haughey: (HKG) 1m55s51

5º - Junxuan Yang (CHN): 1m55s90

6º - Barbora Seemanova: (CZE) 1m56s06

7º - Erika Fairweather (NZL): 1m56s31

8º - Mary-Sophie Harvey (CAN): 1m56s37

9º - Erin Gemmel (EUA): 1m56s46

10º - Bingjie Li (CHN): 1m56s56

11º - Maria Fernanda Costa (BRA): 1m56s89

12º - Aimee Canny (RSA): 1m57s34

13º - Valentine Dumont (BEL): 1m57s50

14º - Lilla Minna Abraham (HUN): 1m57s78

15º - Snaefridur Sol Jorunnardottir (ISL): 1m58s78

16º - Rebecca-Aimee Diaconescu (ROU): 1m59s58