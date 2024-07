Rayssa Leal ficou com a medalha de bronze em Paris - Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 28/07/2024 14:56

terceiro lugar conquistado na capital francesa, mas afirmou que está determinada a buscar o ouro nos Jogos de Los Angeles. França - Prata em Tóquio e bronze em Paris no skate street, Rayssa Leal quer completar sua coleção de medalhas olímpicas em 2028. Após subir ao pódio neste domingo (28), a brasileira celebrou o, mas afirmou que está determinada a buscar o ouro nos Jogos de Los Angeles.

"Em 2028, vem o ouro. Foi incrível. A Letícia (Bufoni, lenda do skate street que não competiu nas Olimpíadas de 2024) era quem mais fazia barulho lá, gritava para caramba. Tinha muita gente. Foi loucura. Fiquei muito feliz mesmo. Parecia que estava no Brasil", declarou a maranhense em entrevista à TV Globo.

Segundo Rayssa, o apoio dos brasileiros na pista fez total diferença para que ela conseguisse se recuperar na final.

"Coisa linda. Consegui fazer meu melhor. Estava muito cansada, mas dei minhas manobras", finalizou.

Rayssa só garantiu seu lugar no pódio na última manobra. A brasileira conseguiu um 88.83, entrando no pódio com a terceira colocação. Ela dependia de dois erros das adversárias Cui Chenxi e Poe Pinson, o que aconteceu na quinta e última manobra de ambas.