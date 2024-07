Gabi Moreschi é uma das principais jogadoras da Seleção feminina de handebol na Olimpíada de Paris - AFP

Publicado 28/07/2024 14:18

Paris - Após a vitória na estreia sobre a Espanha, a seleção brasileira feminina de handebol foi derrotada pela Hungria, por 25 a 24, neste domingo (28) . Destaque da equipe, a goleira Gabi Moreschi lamentou o resultado, mas ressaltou que segue confiante e de cabeça erguida.

"Eu vou dizer por mim, mas acredito que as meninas também. Sabemos que não é uma vitória que leva a gente lá em cima e nem uma derrota que leva lá embaixo. Então claro que estou frustrada, mas não com a cabeça baixa. Sei que isso poderia acontecer", ponderou a arqueira após o confronto com as húngaras.

"Não acho que somos o pior time do mundo porque perdemos e nem achei também que ganharíamos de todo mundo e quando superamos a Espanha. Agora é ficar tranquilo que isso é parte do processo, com certeza", completou.

O próximo compromisso do handebol feminino será contra a anfitriã França, atual campeã olímpica, na terça-feira (30), às 14h (de Brasília). A goleira, inclusive, reforçou a "importância da torcida brasileira" no duelo. "Gosto de jogo que pega fogo, que os torcedores gritam nosso nome. Estou bem animada", garantiu Gabi Moreschi.

Confira outras respostas da goleira do Brasil

Derrota para a Hungria nos minutos finais: "Jogos Olímpicos são assim. Estávamos bem preparadas. Eu estava com um sentimento muito bom antes do jogo que sairíamos com a vitória. Acabou que cometemos alguns erros que não podíamos cometer. Agora é focar no próximo, contra a França e bora pra frente. Eu acho que faltou um pouco da defesa também, posso me incluir nessa, que faltaram algumas defesas. Os nervos estavam à flor da pele"

Carinho da torcida e memes nas redes sociais: "Estou acompanhando alguns memes que a minha família tá me mandando no individual. Eu dou muita risada, o povo brasileiro é muito criativo, pelo amor de Deus. A 'porteiraça do Enem' eu acho muito legal. Tem um que é: mãe, dorme comigo, eu tô com medo' e tem uma fotinho minha. Esse é muito engraçado. Tem alguns outros que eu vi e me matei de rir"