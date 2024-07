Larissa Pimenta se emocionou ao conquistar o bronze no judô - Jack Guez / AFP

Publicado 28/07/2024 13:19 | Atualizado 28/07/2024 13:32

Willian Lima ganhar a prata, Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida, campeã mundial, em luta dura e ficou com a medalha de bronze na categoria até 52kg. França - As duas primeiras medalhas do Brasil na Olimpíada de Paris vieram do judô. Neste domingo (28), minutos após, Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida, campeã mundial, em luta dura e ficou com a medalha de bronze na categoria até 52kg.

O combate começou complicado para a brasileira, mas ela não se intimidou e foi para cima. Ao fim do tempo regulamentar, Larissa estava com um shido (punição). No início do Golden Score, ela sofreu a segunda punição por falta de combatividade e ficou no limite para não ser desclassificada.

Porém, o cenário mudou na reta final da luta. Giuffrida recebeu dois shidos seguidos por falta de combatividade e deixou a disputa em igualdade. Com o clima tenso, Larissa foi para cima e a italiana acabou sofrendo a terceira punição, dando a vitória para a brasileira.

"Um momento muito especial para mim. Fiz tudo que podia durante a minha preparação. Acho que mereço isso. Estou muito feliz", disse Larissa após ficar com o bronze.

Com as medalhas de Larissa e Willian, o Brasil coleciona 26 medalhas olímpicas no judô. São quatro ouros, quatro pratas e 18 bronzes.