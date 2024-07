Brasil perdeu de virada para o Japão no futebol feminino na Olimpíada de Paris - Ben Stansall / AFP

Publicado 28/07/2024 14:06

Na segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo (28), no Parque dos Príncipes, a seleção brasileira vencia até os 45 minutos do segundo tempo, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2 a 1 para o Japão. Jheniffer marcou para o Brasil já na segunda etapa, e Kumagai e Tanikawa anotaram para as japonesas.

Com o resultado, o Brasil ficou com três pontos no Grupo C do torneio, e fechará sua campanha na próxima quarta-feira, às 12h (de Brasília), contra a Espanha, atual campeã mundial, em jogo valendo a classificação para o mata-mata.

O jogo

Foi uma partida marcada por muito equilíbrio entre as duas equipes. Arthur Elias teve baixas confirmas às vésperas do duelo e precisou fazer três mudanças no grupo do Brasil: as suplentes Lauren, Angelina e Priscila entram, respectivamente, nas vagas de Vitória Yaya, Adriana e Tamires, lesionadas. As três jogadoras que saíram da relação poderão voltar na sequência.

Na primeira etapa, foi o Japão quem teve a principal chance, e esta só nos últimos minutos. Moriya chutou da entrada da área, e a bola bateu no braço direito da zagueira Rafaelle. Pênalti marcado. No entanto, Tanaka cobrou rasteiro, fraco, e a goleira Lorena caiu firme para defender e sequer dar rebote.

O Brasil voltou com tudo para o segundo tempo e abriu o placar logo aos 10 minutos. Ludmila recebeu ótimo lançamento de Marta e rolou na medida para Jheniffer, sozinha, finalizar no canto esquerdo de Yamashita. Depois de muito equilíbrio e trocas de ataques, o que parecia encaminhado para o Brasil, virou frustração nos acréscimos.

Aos 46 minutos, o Japão avançou pela direita e teve um cruzamento bloqueado, provocando um contra-ataque para as brasileiras. A árbitra, no entanto, paralisou a partida após solicitação do VAR, foi ao monitor e apontou nova penalidade máxima para as asiáticas. Desta vez, Kumagai foi para a bola e não desperdiçou. Tudo igual no Parque dos Príncipes. Aos 50, veio o golpe final.

Em lançamento longo a defesa do Brasil se atrapalhou, afastou mal e a bola caiu nos pés de Tanikawa. A meio-campista, de muito longe, observou Lorena adiantada e arriscou para marcando um golaço de cobertura e garantir a vitória ao Japão.