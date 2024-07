Mulheres do Brasil brilharam nas classificatórias da ginástica - Loic Venance / AFP

Mulheres do Brasil brilharam nas classificatórias da ginásticaLoic Venance / AFP

Publicado 28/07/2024 18:01

França - O Brasil viveu uma tarde iluminada neste domingo (28) nas classificatórias da ginástica artística nos Jogos de Paris. Com excelente desempenho, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conseguiram classificar o país para a final por equipes. O time brasileiro ficou em quarto lugar, com uma nota final de 166.499. Os Estados Unidos, com 172.296, Itália, com 166.861, e China, com 166.628, foram os únicos países que terminaram à frente.

Com isso, Rebeca, maior estrela da equipe, terá a chance de disputar cinco medalhas. Ela também se garantiu nas decisões do individual geral, salto, trave e solo.

Além do fenômeno da ginástica brasileira, o país ainda tem duas mulheres com chance de subir ao pódio em Paris. Júlia Soares, a caçula de 18 anos, surpreendeu e pegou a última vaga na final da trave, com 13.800, enquanto Rebeca somou 14.500, ficando atrás apenas de Simone Biles e da chinesa Yaqin Zhou. No individual geral, Flávia Saraiva passou em 11º lugar, com 54.199, e concorrerá com a amiga, que fez 57.700 e avançou em segundo, atrás apenas de Biles.

No salto, Rebeca teve 14.683 de média e, mais uma vez, viu apenas Simone Biles à sua frente, assim como no solo, quando teve 13.900.

Líder do time brasileiro durante as apresentações, Rebeca Andrade só não conseguiu avançar de fase nas assimétricas, justamente seu aparelho favorito, e por pouco. A paulista teve falha de postura em uma parada de mão e perdeu décimos preciosos, que a deixaram com a nota de 14.400, em 9º lugar.

Curiosamente, Simone Biles também não se classificou para a final das assimétricas. Sendo assim, a ginasta americana disputará exatamente as mesmas medalhas que Rebeca.