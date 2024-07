Rayssa Leal conseguiu se recuperar na última manobra e garantiu sua segunda medalha olímpica da carreira, agora de bronze - AFP

Publicado 28/07/2024 19:31 | Atualizado 29/07/2024 00:07

Rio - O domingo (28) foi agitado para o Brasil na Olimpíada de Paris. Em um intervalo de 21 minutos, o país garantiu seus três primeiros pódios com Willian Lima e Larissa Pimenta, no judô, e a jovem Rayssa Leal, no skate street. Além disso, o país também brilhou na ginástica artística com a vaga na final por equipes em quarto lugar, além de outras quatro finais com Rebeca Andrade.