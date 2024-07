Bruna Takahashi - Wander Roberto/COB

Publicado 28/07/2024 17:44

França - A tarde deste domingo (28) foi de bons resultados para o Brasil no tênis de mesa em Paris. Após Hugo Calderano estrear com vitória, foi a vez de Bruna Takahashi superar a nigeriana Offiong Edem por 4 sets a 0 e se garantir na próxima fase das Olimpíadas.

Bruna iniciou a partida sem dar chances para a adversário. Com tranquilidade, fechou os dois primeiros sets em 11/8 e 11/4, respectivamente. No terceiro, teve mais dificuldade, mas conseguiu vencer no desempate por 13/11. No último e decisivo set, ficou atrás do placar na maior parte do tempo, mas se recuperou e encerrou a partida com parcial de 12/10.

Agora, Bruna aguarda para conhecer sua adversária na próxima fase.