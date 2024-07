Willian Lima conquista segundo lugar no judô (até 66kg) em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos - Jack Guez / AFP

Publicado 28/07/2024 13:03 | Atualizado 28/07/2024 13:29

Paris - Willian Lima, de 24 anos, conquistou a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Paris no início da tarde deste domingo (28). O judoca (até 66kg) foi derrotado na final com dois waza-ari pelo japonês Hifumi Abe, que não perde uma luta desde 2019, e ficou com a prata.

"A derrota machuca, ainda mais em uma final. Sabia que tinha condições de ser campeão. Eu abri mão de muitas coisas. Eu queria o ouro, mas fico feliz, porque eu falei para o meu filho que colocaria a medalha no peito dele, e isso eu consegui", declarou o brasileiro após o embate.



"Eu estava me sentindo muito bem, mas eu nunca tinha lutado contra ele. Eu me esforcei muito para isso. Eu senti que dava para vencer. Parecia impossível, mas eu consegui levar uma medalha para a minha família, para o Brasil. Eu senti toda essa energia de todo mundo que acordou cedo. Queria agradecer todo o apoio. Pedir desculpa pela medalha de prata, mas na próxima tenho certeza que vai vir o ouro. Eu ainda tenho a disputa por equipes para buscar o ouro", completou.

Antes de chegar à decisão, o brasileiro superou o Sardor Nurillaev, do Uzbequistão, Serdar Rahimov, do Turcomenistão, Bashkuu Yondonperenlei, da Mongólia, e Gusman Kyrgzbayev, do Cazaquistão.