Mariana Pistoia foi derrotada pela filipina Samantha Cantantan e foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024AFP

Publicado 28/07/2024 04:52 | Atualizado 28/07/2024 05:35

Paris - O Brasil perdeu na esgrima na manhã deste domingo (28). Mariana Pistoia foi derrotada pela filipina Samantha Cantantan pela parcial de 15 a 13, no Grand Palais, em Paris, na França, e se despediu dos Jogos Olímpicos de 2024. A brasileira sofreu a virada mesmo com a adversária lutando contra dores no joelho.

Mariana Pistoia começou o duelo com vantagem de 3 a 0. A filipina Samantha Catantan reagiu e chegou a empatar a disputa, mas a brasileira assumiu a dianteira novamente e abriu frente por 7 a 4. No último minuto do primeiro round, a filipina pisou errado e sentiu dores no joelho (que já passou por cirurgia).

Apesar das dores, a atleta filipina conseguiu diminuir a diferença para 7 a 6 na primeira parcial. No segundo round do combate, Cantantan conseguiu virar o placar e abriu vantagem de dois pontos (10 a 8). Mariana reagiu, ficou mais agressiva e conseguiu uma sequência de três pontos seguidos para virar (11 a 10).



No último minuto do segundo round, o combate ficou intenso. Apesar da vantagem física, Mariana Pistoia não conseguia aumentar a diferença para a filipina e o combate chegou a ficar empatado por 13 a 13. Cantantan, no entanto, assumiu a dianteira nos últimos segundos e venceu por 15 a 13.