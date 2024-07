Luana Silva está nas oitavas do surfe na Olimpíada de Paris - Jerome Brouillet / AFP

Publicado 27/07/2024 22:34 | Atualizado 28/07/2024 00:31

Taiti - Na primeira rodada do surfe feminino, neste sábado (27), fase classificatória para a sequência dos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil caiu na água com Tati Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva, e obteve ao menos uma vaga direta para as oitavas de final, com Luana Silva.



Tati, considerada uma das favoritas, esteve na Bateria 6 ao lado de Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, e Molly Pickum, da Autráli. A brasileira começou bem na primeira onda, completando

um belo tubo, e pegou 5.83 de nota.