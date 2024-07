Ana Sátila irá disputar a semifinal da canoagem slalom - Olivier Morin / AFP

Publicado 27/07/2024 23:41

França - Os Jogos Olímpicos de Paris seguem neste domingo, 28. O dia do Time Brasil começa com o handebol, às 4h (de Brasília), passa pela estreia das skatistas no street feminino, tênis, futebol e muito mais até o início da repescagem do surfe masculino, que tem previsão para começar às 18h48 (de Brasília).

Agenda do dia

HANDEBOL (FEMININO)

4h | Brasil x Hungria - Grupo B.

TIRO ESPORTIVO

4h15 | Geovana Meyer - Classificação: carabina de ar 10m feminino.

ESGRIMA



4h30 | Mariana Pistoia x Samantha Kyle Cantantan (Filipinas) - Primeira Fase: florete individual feminino.

15h50 | Disputa pelo bronze: florete individual feminino.

16h45 | Final: florete individual feminino.

TÊNIS DE MESA

5h | Sun Yingsha (China) x Giulia Takahasi - Primeira Fase: individual feminino.

16h | Andy Pereira (Cuba) x Hugo Calderano - Primeira Fase: individual masculino.

17h | Offiong Edem (Nigéria) x Bruna Takahashi - Primeira Fase: individual feminino.

JUDÔ

5h | Larissa Pimenta (BRA) x Djamila Silva (Cabo Verde) - Segunda Fase Eliminatória: até 52kg feminino.

5h | Willian Lima x Sardor Nurillaev (Uzbequistão) - Segunda Fase Eliminatória: até 66 kg masculino.

12h18 | Disputa pelo bronze: até 66 kg masculino.

12h38 | Final: até 66 kg masculino.

12h49 | Disputa pelo bronze: até 52 kg feminino.

13h09 | Final: até 52 kg feminino.

HIPISMO

5h30 | Concurso Completo de Equitação (CCE) por equipes: Cross-country.

5h30 | Carlos Parro, Rafael Mamprin Losan e Marcio Carvalho Jorge - Concurso Completo de Equitação (CCE) individual: Cross-country.

VÔLEI DE PRAIA

6h | Carol e Bárbara x Akiko e Ishii (Japão) - Grupo E: feminino.

11h | Ana Patrícia e Duda x Marwa e Elghobashy (Egito) - Grupo A: feminino.

15h | Evandro e Arthur x Horl e Horst (Austria) - Grupo C: masculino.

NATAÇÃO

7h | Mafê Costa: Classificatórias - 200m livre feminino.

16h50 | Semifinal - 200m livre feminino.

SKATE

7h | Pamela Rosa, Gabi Mazetto e Rayssa Leal - Preliminar: street feminino.

12h | Final: street feminino.

TÊNIS

7h | Thomas Martin Etcheverry (Argentina) x Thiago Seyboth Wild - Primeira Rodada: masculino simples.

11h30 | Bia Haddad Maia x Varvara Gracheva (França) - Primeira Rodada: feminino simples.

11h30 | Sebastian Baez (Argentina) x Thiago Monteiro - Primeira Rodada: masculino simples.

13h | Laura Pigossi x Dayana Yastremska (Ucrânia) - Primeira Rodada: feminino simples.

VELA

7h33 | Mateus Isaac - Windsurf Masculino.

7h35 | Martine Grael e Kahena Kunze - Skiff Feminino.

8h15 | Marco Grael e Gabriel Simões - Skiff Masculino.

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

9h10 | Raiza Goulão Henrique - Cross Country: Feminino.

CANOAGEM SLALOM

10h30 | Ana Sátila - Semifinal: caiaque feminino.

12h45 | Final: caiaque feminino.

BADMINTON

10h40 | Naraoka Kodai (Japão) x Ygor Coelho - Grupo J: simples masculino.

FUTEBOL

12h | Brasil x Japão - Grupo C: feminino.

RUGBY SEVENS

12h | França x Brasil - Grupo C: feminino.

15h | Estados Unidos x Brasil - Grupo C: feminino.

SURFE

14h | Repescagem feminina (Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel).

18h48 | Repescagem masculina (Filipe Toledo).

BOXE

15h16 | Patrick James Brown x Keno Marley Machado - Oitavas de Final: 92kg masculino.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

16h10 - Classificatória feminina: subdivisão 5 (Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.