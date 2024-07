Raí e Marta se cumprimentam - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/07/2024 21:07

França - Raí visitou o treino da seleção brasileira feminina deste sábado, 27, no CT do Paris FC, na capital francesa. O grupo se prepara para a partida contra o Japão, marcada para este domingo, 28, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

"Imagino o frio na barriga de cada uma delas. É um sentimento único. Só quem passou por isso sabe o que representa esse momento. Essas meninas merecem ir longe, e eu acredito muito no trabalho do Arthur Elias e de toda comissão técnica", disse Raí, ao site da CBF.

Raí, aliás, é embaixador do Paris FC. O ex-jogador incentiva o futebol feminino no clube, trazendo novos investidores. Ele estará no Parque dos Príncipes para acompanhar o jogo da seleção.

"Elas estão representando o futebol brasileiro nas Olimpíadas. Isso é muito positivo. Já fizeram muitas coisas boas para a história do futebol brasileiro. Eu me sinto honrado de ajudar. É um grupo maravilhoso, começou bem e vai fazer um grande papel na competição. Estou acompanhando de perto e torcendo muito".