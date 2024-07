Seleção canadense de futebol feminino perdeu seis pontos nos Jogos Olímpicos - Arnaud Finistre / AFP

Publicado 27/07/2024 19:27

O Comitê Disciplinar da Fifa puniu a seleção feminina do Canadá com a perda de seis pontos nos Jogos Olímpicos de Paris e suspendeu por um ano a técnica Bev Priestman de todas as atividades relacionadas ao futebol. A decisão foi tomada após denúncia do Comitê Olímpico da Nova Zelândia, que reclamou da presença de um drone espião em treino de sua seleção.



O analista Joseph Lombardi, que operou o aparelho, e a auxiliar técnica Jasmine Mander também foram suspensos por um ano. Ainda cabe recurso na CAS (Corte Arbitral do Esporte).