Choro na natação e decepção nas quadras: o primeiro dia do Brasil na Olimpíada de Paris

França - O Brasil terminou o primeiro dia de competições na Olimpíada de Paris sem subir ao pódio. O sábado (27) foi marcado pelo choro de Guilherme Costa, o "Cachorrão", que chegou em quinto e ficou sem medalha nos 400m livres da natação, e pelo desempenho ruim nos esportes coletivos, com derrotas no vôlei e no basquete. O dia ainda contou com o drama de Nathalie Moellhausen na esgrima, decepção de Arthur Nory na ginástica, bons resultados no surfe e muito mais. Confira tudo na galeria acima!

