Gabriel Medina venceu sua bateria no primeiro dia da Olimpíada de ParisAFP

Publicado 27/07/2024 19:06

garantiu dois surfistas nas oitavas de final da Olimpíada de Paris. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, venceram suas baterias e destacaram a importância de largar bem na competição. França - O Brasil teve um bom desempenho no primeiro dia de competições em Teahupoo, no Taiti, e já. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, venceram suas baterias e destacaram a importância de largar bem na competição.

"Tive que usa a estratégia de prioridade. Consegui duas ondas boas no começa e fui mais controlando a bateria. O surfe também é feito disso. Fico feliz de ter passado a bateria e vamos para o próximo round. Eu trouxe o meu padrasto, o Charlão. Fico feliz de ter trazido ele depois de alguns anos que a gente não estava junto trabalhando. É uma oportunidade muito grande e eu quero deixar ele orgulhoso", celebrou Medina.

O surfista também revelou que, em breve, quer realizar um sonho em sua vida pessoal: ser pai.

"Procuro me manter bem fisicamente e mentalmente. Estou muito feliz com a minha vida, estou satisfeito onde estou. Este lugar (Taiti) me traz sempre boas lembranças e acho que isso contribui muito para o meu desempenho e o objetivo. Quero muito ter um filho. Quero ser pai e isso seria um sonho para mim", completou à TV Globo.

No caso de Chumbinho, a concentração foi fundamental para ele conseguir alcançar o resultado esperado em sua estreia.

João Chianca, o Chumbinho, está nas oitavas de final do surfe nos Jogos de Paris Ben Thouard / POOL / AFP "O que eu tenho feito para me acalmar e me concentrar ao máximo para chegar lá e conseguir explorar todo o meu potencial. Todos nós somos favoritos e temos grandes condições tanto competitivas e quanto de habilidades dentro dessa onda. Mas acredito que somente alguns conseguem aproveitar aqueles 30 minutos para dar o seu melhor e atingir o máximo do seu potencial e da sua performance. Eu espero que eu faça ser esse evento bem longo explorando o meu potencial nas baterias", disse o surfista de Saquarema após a classificação.

Gabriel Medina garantiu a vitória na quarta bateria com as notas de 7.17 e 6.33, perfazendo um total de 13.50, superando o japonês Connor O`Leary e o salvadorenho Bryan Perez. Chianca caiu na água logo em seguida para disputar a vaga com neozelandês Billy Stairmand e o marroquino Ramzi Boukhiam e avançou com 5.67 e 4.40, somando 10.07.

A notícia ruim do dia ficou por conta de Filipe Toledo. O paulista ficou em segundo lugar em sua bateria e terá que disputar a repescagem.