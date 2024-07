Diogo Soares se garantiu na final do individual geral. O ginasta brasileiro somou a nota de 81.999 nos seis aparelhos e avançou em 19º na classificação geral - Ricardo Bufolin/CBG

Diogo Soares se garantiu na final do individual geral. O ginasta brasileiro somou a nota de 81.999 nos seis aparelhos e avançou em 19º na classificação geralRicardo Bufolin/CBG

Publicado 27/07/2024 18:01

Rio - O ginasta Diogo Soares garantiu vaga na final do individual geral na Olimpíada de Paris. O brasileiro, que se apresentou na manhã deste sábado (27), carimbou a vaga em 19º na classificação geral após as apresentações da tarde. Ele somou a nota de 81.999 nos seis aparelhos.

Na fase classificatória, Diogo optou por não correr riscos e apostar em movimentos mais seguros para avançar às finais. Ele se garantiu entre os 24 melhores que avançaram com as notas de 14.200 no salto sobre a mesa, 13.033 nas argolas, 14.133 na barra fixa, 13.933 nas paralelas, 13.100 no solo e 13.600 no cavalo com alças.

A notícia ruim foi a eliminação de Arthur Nory, o outro representante na ginástica masculina. Ele apostou tudo na barra fixa, mas errou no início da apresentação.

A final do individual geral com Diogo Soares acontecerá na próxima quarta-feira, a partir das 12h30 (de Brasília).