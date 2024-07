Maria Fernanda terminou em sétimo na final dos 400m livre feminino nos Jogos de Paris - Divulgação/CBDA

Maria Fernanda terminou em sétimo na final dos 400m livre feminino nos Jogos de ParisDivulgação/CBDA

Publicado 27/07/2024 18:27

França - A jovem nadadora Maria Fernanda Costa, de 21 anos, lamentou seu tempo na grande final dos 400m livre feminino dos Jogos Olímpicos de Paris . Ela, que se classificou com o sétimo melhor tempo, manteve a posição na última prova, ficando fora do pódio com o tempo de 4min3s53.

"Eu estava me sentindo bem na piscina. Não chega nem perto do tempo que eu venho treinando, mas faz parte. Eu não tenho muito o que falar. Eu vim aqui para disputar, para competir", disse.

A prova dos 400m livre feminino vinha sendo considerada uma das maiores de todos os tempos em Olimpíadas por conta das fortes concorrentes. As três favoritas entraram no pódio: Ariarne Titmus, da Austrália, se sagrou bicampeã olímpica com o tempo de 3min57s49; a canadense Summer McIntosh ficou com a prata com 3min58s37, enquanto a lenda americana Katie Ledecky, bronze, fechou em 4min00s86.

"A visão do pódio estava muito clara para mim. Não foi nada absurdo. Eu podia estar ali, forçado mais a prova, mas não foi o que aconteceu. Tem que analisar e ver o que eu fiz. Essa final só me deu que certeza de que vou estar lá um dia. É voltar a treinar", destacou Maria Fernanda.