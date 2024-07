Arthur, do vôlei de praia, chorou ao conhecer Zico em Paris - Reprodução

Publicado 27/07/2024 16:36

França - O brasileiro Arthur Lanci ainda não fez sua estreia no vôlei de praia nos Jogos de Paris, mas já viveu fortes emoções na capital francesa. Neste sábado (27), o parceiro de Evandro nas areias não segurou as lágrimas ao conhecer Zico, ídolo do Flamengo e embaixador do Time Brasil, na Vila Olímpica.

Ao pedir uma foto, o atleta revelou que tem o mesmo nome do Galinho por conta de uma homenagem do pai, que é um grande fã do ex-jogador.

E esse encontro dos Arthurs



Nosso Arthur Lanci, do vôlei de praia, ficou feliz demais por encontrar a inspiração pelo o seu nome. Simplesmente: ZICO! #TimeBrasil #Paris2024 #JogosOlimpicos pic.twitter.com/T95KkLFh6o — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2024 "Meu nome é Arthur por causa do senhor. Poderia tirar uma foto? Obrigado de verdade. Eu sou Arthur por causa do senhor e também Diego por causa do Maradona. Caraca, não acredito", declarou.

"É muita emoção. Meu pai vai ficar doido. Meu pai, se vê esse cara, desmaia. É um sonho mesmo realizado", disse Arthur, muito emocionado.

A estreia de Arthur e Evandro acontecerá neste domingo (28), às 15h (de Brasília), contra os austríacos Julian Hoerl e Alexander Horst.