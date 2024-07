Ana Sátila irá disputar a semifinal da canoagem slalom - Olivier Morin / AFP

Publicado 27/07/2024 15:45

Paris - Garantida na semifinal da canoagem slalom da Olimpíada de Paris , Ana Sátila comemorou a vaga conquistada na classificatória. A brasileira conseguiu o 12º melhor tempo, assegurando seu lugar na próxima fase em sua primeira tentativa, com o tempo inicial de 98.83 segundos.

"Foi um excelente começo. Claro que estrear nas Olimpíadas é sempre muito diferente. Me senti muito bem e é o que me deixa mais contente de estar relaxada e preparada com muita energia para fazer minhas descidas. Tenho uns detalhes a melhorar e é guardar toda a energia para amanhã", disse Ana Sátila.



Outro brasileiro presente nas classificatórias da canoagem slalom, neste sábado (27), foi Pepê Gonçalves. Ele, diferentemente de Sátila, não avançou de fase, mas se manteve positivo, já que a prova não é sua especialidade, e viu a sua participação como "treino de luxo" para o caiaque, onde normalmente compete.

"Para mim foi um privilégio e um presente ter esse treinamento de luxo. Usamos essa prova única e exclusivamente com a ambição de treinar e de fazer a pista mais que os outros concorrentes. O que não é permitido, mas eu poderia competir nessa categoria. Nosso objetivo foi cumprido: tirar essa estreia olímpica, foi um treino de luxo com essa arquibancada lotada. Agora é descansar e ativar o modo K1, com toda essa bagagem que tivemos na prova de C1. Estou no melhor momento, fizemos a melhor preparação possível e é colocar tudo na água e ser feliz", ponderou Pepê.



A semifinal da canoagem slalom com canoa individual (C1) será realizada neste domingo (28), às 10h30 (de Brasília). Caso se classifique para a final, a prova decisiva por medalha será às 12h45.