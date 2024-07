Brasil perdeu para a França na estreia do basquete masculino em Paris - Thomas Coex / AFP

Publicado 27/07/2024 14:17

França - O Brasil estreou com derrota no torneio de basquete masculino na Olimpíada de Paris. Na tarde deste sábado (27), a Seleção teve um bom início de jogo contra a França e chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas não teve forças para segurar o resultado e acabou derrotada pelos anfitriões por 78 a 66.

A Seleção teve um grande começo de jogo e não se intimidou com a força da torcida dos donos da casa. Em ritmo acelerado, os brasileiros tiveram grande atuação no primeiro quarto e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem, com excelente atuação de Leo Meindl. Porém, a França acordou e conseguiu uma reação incrível. Liderada por Wembanyama e apostando nos chutes de três, os donos da casa venceram o segundo quarto por 24 a 13 e foram para o intervalo em vantagem no placar: 39 a 36.

Na volta para a quadra, o Brasil sofreu um apagão e deixou a França tomar conta do jogo. Sem conseguir encaixar suas jogadas de ataque e ameaçar o adversário, a equipe de Aleksandar Petrovic foi facilmente dominada e os franceses chegaram a somar 10 pontos seguidos no terceiro quarto, chegando a atingir 13 de vantagem.

No início do último quarto, a seleção brasileira viveu um bom momento e conseguiu diminuir a vantagem da França para apenas quatro pontos. No entanto, a França não demorou a reagir e ampliar novamente a diferença. Na reta final, os donos da casa administraram o jogo para garantirem a vitória e o Brasil não teve forças para reagir: X no placar final.

O Brasil volta a quadra na próxima terça-feira (30), às 16h (de Brasília), contra a Alemanha. Os europeus chegam embalados após estrearem com vitória sobre o Japão.