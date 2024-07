Bernardinho é o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei - Divulgação / CBV

Bernardinho é o técnico da seleção brasileira masculina de vôleiDivulgação / CBV

Publicado 27/07/2024 15:36



Paris - Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho lamentou a derrota para a Itália, por 3 sets a 1, na estreia da Olimpíada de Paris . O comandante reforçou que está frustrado com o resultado em entrevista após a partida e disse que falta de confiança pode ter prejudicado os atletas.

"Nós tivemos chances no primeiro set e deixamos ir embora. Aí, no segundo, abriram, tivemos chances de novo, passamos à frente no final. Faltou acreditar um pouquinho mais. Fico frustrado por não conseguir colocar nos caras situações em que temos plenas condições de brigar. Entraram alguns saques (adversários), houve um erro da arbitragem que condicionou um pouco o segundo set, mas o jogo foi muito igual", ponderou o treinador.

"A exceção foi o final do quarto, em que não conseguimos voltar. A questão é entender que as Olimpíadas são isso. Não pode você, na dificuldade, baixar um pouquinho. A Itália é um time qualificado, muito entrosado, que vem campeão do mundo. Mas a frustração é porque criamos chances, tivemos bons momentos e não soubemos aproveitar. Aí dói um pouco", completou.

O "erro da arbitragem" citado por Bernardinho foi um lance na segunda parcial. Darlan atacou, foi bloqueado, e a bola voltou para fora. O juiz principal, porém, garantiu que ainda houve um toque no oposto brasileiro e marcou ponto para a Itália.

Os jogadores contestaram a decisão, e as imagens da transmissão foram inconclusivas. Como não há possibilidade de pedir desafio para esse tipo de jogada, os italianos levaram o ponto no placar.



Leia mais: Esgrimista brasileira foi diagnosticada com tumor antes dos Jogos

Agora, o Brasil volta suas atenções para a Polônia, adversária da próxima quarta-feira (31), às 4h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos.