Nathalie Moellhausen foi derrotada na estreia em Paris - Miriam Jeske / COB

Publicado 27/07/2024 08:16 | Atualizado 27/07/2024 08:28

França - A esgrimista Nathalie Moellhausen, de 38 anos, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, foi diagnosticada com um tumor benigno na região das costas. A informação foi dada pelo jornalista da TV Globo, Pedro Bassan.

Nathalie Moellhausen foi hospitalizada em Paris, na última semana, e acabou eliminada na estreia da competição. Neste sábado, ela perdeu para a jovem canadense Ruien Xiao, de 16 anos, por 15 a 11. A brasileira precisou ser atendida durante a luta após se sentir mal. Porém, acabou voltando para terminar o combate.



Campeã mundial em 2019, a atleta, de 38 anos, conquistou o melhor resultado do Brasil na esgrima nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando chegou até as quartas de final. Em Paris, Nathalie repetiu o resultado de Tóquio, quando perdeu na estreia.



Hospitalizada

Nathalie Moellhausen enfrentou problemas na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Nesta sexta-feira, a atleta divulgou uma nota oficial revelando que foi hospitalizada na capital francesa, e recebeu alta poucos dias antes do começo do evento.

Confira a nota oficial:

"Nathalie finalmente vai estrear na esgrima amanhã no Grand Palais, depois de uma estranha ironia do destino, que tornou sua jornada olímpica recentemente difícil, dada a um sério problema de saúde, exigindo hospitalização de emergência, do qual ela recebeu alta apenas esta semana. O desafio tem sido enorme para recuperá-la a tempo de competir.



Seja qual for o resultado, Nathalie ficará em sua amada pista de esgrima mais uma vez enquanto sonhava, contra todas as estatísticas e previsões. Apesar de seu recente silêncio, ela expressa toda a sua profunda gratidão à sua equipe, federações, clubes de esgrima, parceiros, torcedores, jovens esgrimistas ao redor do mundo que acompanham sua bela jornada. E um agradecimento especial à incrível equipe médica francesa."