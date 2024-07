Arthur Nory errou na barra fixa e está fora da final do único aparelho que disputou em Paris - Reprodução

Arthur Nory errou na barra fixa e está fora da final do único aparelho que disputou em ParisReprodução

Publicado 27/07/2024 10:02

Paris - Arthur Nory decepcionou e se despediu de forma precoce dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O ginasta brasileiro, de 30 anos, disputou apenas a barra fixa, onde já foi campeão mundial em 2019, mas errou no início da apresentação da série e ficou pelo caminho

O erro comprometeu a nota do ginasta, que fez apenas 12.900 e ficou longe do corte para se classificar à final da barra fixa. Após a eliminação, Arthur Nory não escondeu a tristeza e decepção com o desempenho, e prometeu voltar mais forte nas próximas competições.

"Eu me sinto muito mal. É muito pior do que qualquer crítica. Agora é pôr a cabeça no lugar. Eu sei a força que tenho para poder levantar. Tem um propósito, uma força surreal que traz essa capacidade de aguentar, eu aguento, eu vou aguentar de novo, vou levantar, vou dar outra vez a cara para bater", disse.

As finais da ginástica masculina acontecem entre 29 de julho e 5 de agosto. Os atletas disputam medalhas nas provas individuais e também por equipes. O brasileiro Diogo Soares aguarda os resultados e deve garantir vaga na final do individual geral, mas ainda depende dos outros nas finais dos aparelhos.