Michel Augusto foi eliminado por japonês - AFP

Publicado 27/07/2024 08:09

França - Michel Augusto se despediu dos Jogos Olímpicos com uma vitória e uma derrota. O jovem, de 19 anos, fez sua estreia diante do costa-riquenho Sebastian Sancho. Ele levou a melhor por waza-ari. Na sequência, o brasileiro encarou um desafio mais complicado. Seu adversário, o japonês Ryuju Nagayama tem duas medalhas de bronze em Mundiais. Mesmo assim, o duelo foi equilibrado, decidido apenas no golden score. O brasileiro levou o terceiro shidô (punição) e foi eliminado.

"A gente fica um pouco triste, né? Vim me preparando muito, sacrificando muitas coisas. Na luta, dei meu melhor, fui até o final. Sabia que ia ser bem difícil, mas esperava ter ganhado. Agora, vou fazer mais treinamentos estratégicos para não cometer mais esses erros, que são detalhes que fazem a diferença", avaliou Michel.

Estreando em Jogos Olímpicos e com muitos anos de carreira pela frente, o brasileiro, que luta na categoria até 80 kg, projetou um futuro melhor nas próximas competições.



"A competição em si foi como todas as outras, mas o sentimento de subir no degrau do tatame olímpico, com certeza, é diferente. Na primeira luta, senti que estava um pouco travado e fiz muita força, não estava conseguindo colocar técnica, acho que pela tensão. Mas acabei aquecendo na competição. Dei meu melhor em todos os treinamentos e creio que ainda vou conquistar minha medalha olímpica", finalizou.



