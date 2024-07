Brasileiro não foi à final do tiro esportivo com pistola de ar 10m - AFP

Publicado 27/07/2024 07:21

Paris - O Brasil ficou longe de chegar à final do tiro esportivo na pistola de ar 10m masculino. O brasileiro Philippe Chateaubrian ficou em 31º lugar, na frente apenas de dois atletas. Apenas os oito melhores avançam para a decisão.

Philippe Chateaubrian foi superior apenas a Mohammed Bin Dallah, da Líbia, e Philip Elhage, de Aruba. O sérvio Damir Mikec obteve a melhor classificação e avançou em primeiro lugar para a final.

Já a disputa de equipe mistas da carabina de ar 10m reservou as primeiras medalhas dos Jogos de Paris. A dupla Alexandra Le e Islam Satpayev, do Cazaquistão, conquistou a primeira medalha, com o bronze. Os chineses Sheng Lihao e Huang Yuting levaram o primeiro ouro após vencerem os coreanos Keum Jihyeon e Park Hajun.