Michel Augusto estreou com vitória - AFP

Publicado 27/07/2024 05:54 | Atualizado 27/07/2024 06:18

Rio - O Brasil começou bem no judô masculino em Paris. Michel Augusto, de apenas 19 anos, estreou com vitória sobre o Sebastian Sancho, atleta da Costa Rica. Nono colocado no Mundial da categoria até 60 kg, o brasileiro se classificou para as oitavas de final.

Diante de Sancho, o brasileiro dominou o adversário e conseguiu a sua vitória por um Waza-Ari. O adversário de Michel na próxima fase será Ryuju Nagayama, do Japão, de 28 anos, que ocupa a sexta posição no ranking mundial de Judô. O atleta, de 19 anos, é o 25º.



Antes de Michel Augusto lutar, a atleta Natasha Ferreira se despediu no judô. Ela foi derrotada pela japonesa Natsumi Tsunoda por ippon, na categoria ligeiro (48 kg), em Paris.