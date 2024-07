Lucas Verthein avançou de fase - Divulgação

Publicado 27/07/2024 04:53 | Atualizado 27/07/2024 06:55

Rio - Primeiro brasileiro a competir neste sábado nos Jogos Olímpicos de Paris, Lucas Verthein, de 26 anos, avançou de fase no remo. O atleta do Botafogo, que compete no Remo Skiff Simples, terminou sua bateria em terceiro lugar. Os três primeiros colocados de todas as baterias avançavam para as quartas de final da competição.

O brasileiro concluiu sua prova com o tempo de 6min54s96, enquanto o estadunidense Jacob Plihal fez 6min54s95. Yauheni Zalaty liderou a prova com o tempo de 6min51s45. O carioca se manteve em segundo durante praticamente toda a prova, mas perdeu o posto na última remada.



Lucas Verthein está no seu segundo Jogos Olímpicos. Em Tóquio, ele se classificou até a semifinal, ficando na 12ª colocação. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o brasileiro conquistou uma medalha de ouro.



O Brasil ainda terá outra representante no remo, neste sábado. Beatriz Tavares Cardoso, de 29 anos, também compete no Skiff Simples feminino, em busca de uma vaga nas quartas de final da categoria.