Zico perdeu a chance de participar da Olimpíada der Munique-1972, mas está em Paris-2024 como embaixador - Reprodução

Publicado 26/07/2024 14:58 | Atualizado 26/07/2024 15:23

Novos detalhes da dinâmica do furto que deixou Zico com prejuízo aproximado de R$ 3 milhões nesta quinta-feira (25) foram revelados. Segundo disse o filho do ídolo do Flamengo, Bruno Coimbra, ao, seu pai estava trocando de hotel junto com a esposa, Sandra Carvalho. Em um momento que não havia ninguém dentro do veículo, o motorista, contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), teria sido abordado por dois indivíduos, que o distraíram enquanto um terceiro furtava a bagagem, que tinha um tamanho pequeno, no porta-malas.